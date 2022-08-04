В 1 сезоне сериала «Супергиганты братья-роботы» мир столкнулся с невиданными бедствиями. Планета подверглась нападению межгалактических злых сил. Вступить с ними в сражение и остановить вселенское зло способны только двое братьев-роботов, наделенных сверхъестественными способностями. В каждом эпизоде супергиганты отправляются на очередной поединок с гигантскими монстрами кайдзю. В свободное от битв время братья конкурируют друг с другом, выясняют отношения, меряются силами и решают множество бытовых проблем. На пути героев ожидает немало захватывающих и опасных приключений.