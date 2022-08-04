Menu
Hermanos robots supergigantes 2022, season 1

Hermanos robots supergigantes
Super Giant Robot Brothers
Season premiere 4 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 0 minute
"Hermanos robots supergigantes" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Супергиганты братья-роботы» мир столкнулся с невиданными бедствиями. Планета подверглась нападению межгалактических злых сил. Вступить с ними в сражение и остановить вселенское зло способны только двое братьев-роботов, наделенных сверхъестественными способностями. В каждом эпизоде супергиганты отправляются на очередной поединок с гигантскими монстрами кайдзю. В свободное от битв время братья конкурируют друг с другом, выясняют отношения, меряются силами и решают множество бытовых проблем. На пути героев ожидает немало захватывающих и опасных приключений.

Series rating

6.5
Rate 11 votes
6.6 IMDb

Hermanos robots supergigantes List of episodes

Season 1
Super Giant Robot Brothers
Season 1 Episode 1
4 August 2022
Welcome to G.R.I.T.S.
Season 1 Episode 2
4 August 2022
Put Me in, Coach
Season 1 Episode 3
4 August 2022
Upgrades
Season 1 Episode 4
4 August 2022
Inner Space
Season 1 Episode 5
4 August 2022
Road Trip
Season 1 Episode 6
4 August 2022
Boybotfriend
Season 1 Episode 7
4 August 2022
Whack-a-bot
Season 1 Episode 8
4 August 2022
Defying Gravity, Bro
Season 1 Episode 9
4 August 2022
The Hand of Fate
Season 1 Episode 10
4 August 2022
