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Во имя правосудия 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Во имя правосудия
Киноафиша Сериалы Во имя правосудия Сезоны Сезон 1

Justice Served 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Во имя правосудия»

В 1 сезоне сериала «Во имя правосудия» несколько агрессивно настроенных поборников свободы вторгаются в зал, где проходит судебное слушание. Рассматривается дело, фигурантом которого является белый полицейский. Сотрудник правоохранительных органов получил печальную славу во всем мире после инцидента, связанного с задержанием афроамериканца. В ходе операции оперативник застрелил чернокожего мужчину, чем спровоцировал волну негодования и обвинений в расизме. Теперь зрители по всей стране оказались свидетелями шокирующего захвата заложников прямо во время судебного заседания.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Во имя правосудия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 июля 2022
График выхода всех сериалов
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