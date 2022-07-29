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Masaba Masaba 2020 - 2022, season 2

Masaba Masaba season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Masaba Masaba Seasons Season 2
Masaba Masaba 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 50 minutes
"Masaba Masaba" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Масаба Масаба» история успешного болливудского модельера Масабы Гупта и ее матери продолжается. Нина Гупта в молодости пыталась построить карьеру актрисы. Она оказалась в центре внимания в 90-е годы в связи с романтической историей, прогремевшей на всю страну. Ее избранником был игрок в крикет из Вест-Индии Вивиан Ричардс, который находился в законном браке. Нина родила от него ребенка и столкнулась с огромным количеством осуждения в свой адрес. Ее дочь Масаба становится популярным модельером в Индии. Ей непросто совмещать работу и личную жизнь, но мать всегда готова помочь дочери.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.6 IMDb

Masaba Masaba List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Baby One More Time
Season 2 Episode 1
29 July 2022
You Should See Me In A Crown
Season 2 Episode 2
29 July 2022
Set Fire To The Rain
Season 2 Episode 3
29 July 2022
Blinding Lights
Season 2 Episode 4
29 July 2022
And Hard Days Night
Season 2 Episode 5
29 July 2022
Blurred Lines
Season 2 Episode 6
29 July 2022
I Did It My Way
Season 2 Episode 7
29 July 2022
TV series release schedule
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