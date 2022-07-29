Во 2 сезоне сериала «Масаба Масаба» история успешного болливудского модельера Масабы Гупта и ее матери продолжается. Нина Гупта в молодости пыталась построить карьеру актрисы. Она оказалась в центре внимания в 90-е годы в связи с романтической историей, прогремевшей на всю страну. Ее избранником был игрок в крикет из Вест-Индии Вивиан Ричардс, который находился в законном браке. Нина родила от него ребенка и столкнулась с огромным количеством осуждения в свой адрес. Ее дочь Масаба становится популярным модельером в Индии. Ей непросто совмещать работу и личную жизнь, но мать всегда готова помочь дочери.