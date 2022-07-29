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Фанатико 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Фанатико
Киноафиша Сериалы Фанатико Сезоны Сезон 1

Fanático 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фанатико»

В 1 сезоне сериала «Фанатико» испанский певец Химера, пользующийся огромной популярностью среди меломанов, совершил самоубийство прямо на сцене. Его самый преданный фанат, молодой Ласаро, решил воспользоваться шансом сбежать от скучной рутинной жизни. За пару часов он перевоплощается в своего кумира. Ласаро присваивает его внешний облик, песни, жизнь и армию почитателей его творчества. Под давлением представителей индустрии, желающих не потерять все, что было достигнуто вместе с культовым певцм, Ласаро отказывается от собственной личности. Теперь он каждую минуту своей жизни создает шоу...

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий сериала Фанатико График выхода всех сериалов
Сезон 1
Химера Quimera
Сезон 1 Серия 1
29 июля 2022
Во плоти In The Flesh
Сезон 1 Серия 2
29 июля 2022
Привилегия A Privilege
Сезон 1 Серия 3
29 июля 2022
Искусство ведения бизнеса The Art of Doing Business
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2022
Лазарь Lázaro
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2022
График выхода всех сериалов
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