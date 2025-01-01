Премьер-министр Новой Зеландии Брайан
Брет, что ты можешь принести?
Брет
Я могу сделать полдюжины гренок.
Премьер-министр Новой Зеландии Брайан
Полдюжины? Ты думаешь, можешь сделать больше, чем полдюжина?
Брет
900?
Мюррей
Они будут очень маленькие. Почти как крошки.
Премьер-министр Новой Зеландии Брайан
900? Нет, я думаю, что это слишком много. Попытайся найти середину. Пытаешься уменьшить с 900, но увеличить с шести или семи.
Брет
Я мог бы сделать, наверное, 15 гренок, если хочешь.
Премьер-министр Новой Зеландии Брайан
Отлично. Отличная идея. Ты проявляешь себя, юноша.