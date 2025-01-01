Премьер-министр Новой Зеландии Брайан Брет, что ты можешь принести?

Брет Я могу сделать полдюжины гренок.

Премьер-министр Новой Зеландии Брайан Полдюжины? Ты думаешь, можешь сделать больше, чем полдюжина?

Брет 900?

Мюррей Они будут очень маленькие. Почти как крошки.

Премьер-министр Новой Зеландии Брайан 900? Нет, я думаю, что это слишком много. Попытайся найти середину. Пытаешься уменьшить с 900, но увеличить с шести или семи.

Брет Я мог бы сделать, наверное, 15 гренок, если хочешь.