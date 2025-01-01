Меню
Цитаты из сериала Полет Конкордов

Jemaine Не важно, из какой страны кто-то, или как он выглядит, или какого цвета его кожа. Не важно, как он пахнет, или что он пишет слова чуть иначе – некоторые бы сказали, более правильно. Я человек. Бретт человек. Ты человек. Тот человек вон там – человек. И каждый человек заслуживает того, чтобы к нему относились как к человеку.
Murray Будь осторожен с этим. Не стой рядом с большими магнитами.
Jemaine Почему я должен стоять рядом с большим магнитом?
Murray Я не знаю, чем ты занимаешься в своей личной жизни.
Премьер-министр Новой Зеландии Брайан Брет, что ты можешь принести?
Брет Я могу сделать полдюжины гренок.
Премьер-министр Новой Зеландии Брайан Полдюжины? Ты думаешь, можешь сделать больше, чем полдюжина?
Брет 900?
Мюррей Они будут очень маленькие. Почти как крошки.
Премьер-министр Новой Зеландии Брайан 900? Нет, я думаю, что это слишком много. Попытайся найти середину. Пытаешься уменьшить с 900, но увеличить с шести или семи.
Брет Я мог бы сделать, наверное, 15 гренок, если хочешь.
Премьер-министр Новой Зеландии Брайан Отлично. Отличная идея. Ты проявляешь себя, юноша.
Murray Всё тебе, Джемейн! И всё тебе, Бретт! И опять тебе, Джемейн!
Jemaine Почему я получаю двойное говно?
Jemaine Ты такая красивая, как дерево или высококлассная шл.#ха.
Bret Она такая горячая, что делает меня сексистом - сука.
Jemaine Я не плачу. Просто дождь... на моем лице.
Jemaine Существует только один вид танца: Робот.
Bret И Робо Буги.
Jemaine О, да. Два вида танцев.
Dave Женщины любят это чувствительное морское д#рмо.
Bret Серьезно?
Dave Да. Ты ведь не видел «Прощай, брат!»?
Bret Твой костюм как-то обляпался?
Jemaine В некоторых местах, да. В некоторых других местах, да.
Dave Крутое тело. Ужасное лицо. Понимаю. Просто займи позу сзади.
