О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Полет Конкордов
Сезоны
Полет Конкордов, список сезонов
Flight of the Conchords
16+
Год выпуска
2007
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
HBO
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
10
голосов
8.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Полет Конкордов»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
17 июня 2007 - 2 сентября 2007
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
18 января 2009 - 22 марта 2009
