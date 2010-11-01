Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Всегда говори «всегда» 6 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Всегда говори «всегда» 6
Киноафиша Сериалы Всегда говори «всегда» 6 Сезоны Сезон 1

Всегда говори «всегда» 6 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Всегда говори «всегда» 6»

В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» 6» Олю Барышеву ожидает новое нелегкое испытание. Она узнает, что у нее онкология, которая стремительно прогрессирует. Героев ожидают темные времена. Им нужно будет пережить разлад в семейных отношениях, гибель близких, непримиримость со стороны сына и финансовые трудности. Лишь прощение и принятие позволят Сереже и Оле справиться с этой черной полосой. Сергей окажет сопротивление кредиторам, а Оля найдет в себе силы продолжить заниматься любимым делом. Надя потеряет мужа, но сумеет преодолеть боль утраты и вновь найти свое женское счастье.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Всегда говори «всегда» 6» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 ноября 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 ноября 2010
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2010
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2010
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2010
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 ноября 2010
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше