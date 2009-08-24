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Всегда говори «всегда» 5 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Всегда говори «всегда» 5
Киноафиша Сериалы Всегда говори «всегда» 5 Сезоны Сезон 1

Всегда говори «всегда» 5 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Всегда говори «всегда» 5»

В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» 5» старший сын Барышевых Михаил твердо решил построить карьеру в панк-культуре, а чтобы заработать денег на раскрутку своей музыки, он связался не с самыми надежными людьми. Его мать Ольга отправляется в Индию, где встречает бизнесмена из Франции, барона Ле Конта. Он делает Ольге интересное деловое предложение – стать лицом нового бренда. Искушение успехом и популярностью угрожает семейной идиллии. Подруга Ольги – Надя – наслаждается счастливой жизнью с Олегом. Но внезапно в их жизнь вмешивается Алина, которая очень хочет увести Олега.

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Список серий 1-го сезона сериала «Всегда говори «всегда» 5» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
График выхода всех сериалов
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