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Всегда говори «всегда» 4 2007 - 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Всегда говори «всегда» 4
Киноафиша Сериалы Всегда говори «всегда» 4 Сезоны Сезон 1

Всегда говори «всегда» 4 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 февраля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Всегда говори «всегда» 4»

В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» – 4» действие происходит в небольшом провинциальном городке Гладьевске. Сергей вместе с Олей приезжают на юбилей Леонида Сергеевича. Сережа встречается со своим другом юности Юрой и узнает, что тот собирается связать свою жизнь с политикой. В следующие выборы он планирует выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра города. Леонид Сергеевич всячески помогает Юре. Несчастье настигает героев неожиданно. Отец Сережи умирает от сердечного приступа. Барышев принимает решение задержаться в городе, чтобы поддержать своего друга и принять участие в восстановлении Гладьевска.

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Список серий 1-го сезона сериала «Всегда говори «всегда» 4» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 февраля 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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