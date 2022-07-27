Menu
The Most Hated Man on the Internet 2022, season 1

The Most Hated Man on the Internet season 1 poster
The Most Hated Man on the Internet
Season premiere 27 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 57 minutes
В 1 сезоне сериала «Самый ненавистный человек в Интернете» события разворачиваются в Америке в начале 2010-х годов. В интернете набирает популярность порносайт IsAnyoneUp.com, на котором публикуются откровенные фотографии реальных людей. Но выясняется, что никто из «моделей» не давал согласия на эти публикации. Более того, основатель проекта Хантер Мур добыл снимки обманным путем, провозгласив себя «профессиональным разрушителем жизней». Но у Мура появляется целая армия последователей – «троллей», наслаждающихся чужим позором. Пока полиция пытается решить проблему по закону, кто-то решает отомстить собственноручно.

6.6
Rate 12 votes
6.8 IMDb

Episode 1
27 July 2022
Episode 2
27 July 2022
Episode 3
27 July 2022
