В 1 сезоне сериала «Самый ненавистный человек в Интернете» события разворачиваются в Америке в начале 2010-х годов. В интернете набирает популярность порносайт IsAnyoneUp.com, на котором публикуются откровенные фотографии реальных людей. Но выясняется, что никто из «моделей» не давал согласия на эти публикации. Более того, основатель проекта Хантер Мур добыл снимки обманным путем, провозгласив себя «профессиональным разрушителем жизней». Но у Мура появляется целая армия последователей – «троллей», наслаждающихся чужим позором. Пока полиция пытается решить проблему по закону, кто-то решает отомстить собственноручно.