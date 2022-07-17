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Ловец снов 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ловец снов
Киноафиша Сериалы Ловец снов Сезоны Сезон 1

Ловец снов 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ловец снов»

В 1 сезоне сериала «Ловец снов» в городе происходит убийство. Дело берет опытная следовательница Алиса Захарова. Женщина давно работает в полиции и привыкла доверять только голым фактам и своим собственным глазам. Но один из свидетелей по новому расследованию в корне переворачивает ее жизненные и профессиональные убеждения. Бизнесмен Никита Тарасов подробно описывает место и детали преступления, как если бы он был его непосредственным участником. Только вот мужчина уверяет, что увидел это событие во сне. Его железобетонное алиби подтверждает, что присутствовать при убийстве он не мог.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ловец снов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 июля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 июля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 июля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 июля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 июля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 июля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 июля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 июля 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 июля 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 июля 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 июля 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 июля 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
17 июля 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
17 июля 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
17 июля 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
17 июля 2022
График выхода всех сериалов
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