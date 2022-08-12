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Пять дней после катастрофы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пять дней после катастрофы
Киноафиша Сериалы Пять дней после катастрофы Сезоны Сезон 1

Five Days at Memorial 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пять дней после катастрофы»

В 1 сезоне сериала «Пять дней после катастрофы» события разворачиваются в августе 2005 года, над Соединенными Штатами проносится небывалый по силе и разрушительности ураган, получивший название «Катрина». Он рушит здания, как карточные домики, и уносит тысячи жизней. Мемориальная больница Нового Орлеана открывает свои двери для сотен пострадавших от стихии жителей. Первые пять дней после трагедии оказываются самыми тяжелыми. Врачам и медсестрам приходится работать в ужасающих условиях и брать на себя решения по спасению жизней, которые впоследствии будут преследовать их до конца их дней.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Пять дней после катастрофы График выхода всех сериалов
Сезон 1
День первый Day One
Сезон 1 Серия 1
12 августа 2022
День второй Day Two
Сезон 1 Серия 2
12 августа 2022
День третий Day Three
Сезон 1 Серия 3
12 августа 2022
День четвертый Day Four
Сезон 1 Серия 4
19 августа 2022
День пятый Day Five
Сезон 1 Серия 5
26 августа 2022
45 погибших 45 Dead
Сезон 1 Серия 6
2 сентября 2022
Никто не знает, что мне пришлось пережить Nobody Knows the Trouble I've Seen
Сезон 1 Серия 7
9 сентября 2022
Расплата The Reckoning
Сезон 1 Серия 8
16 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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