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Исцеление 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Исцеление
Киноафиша Сериалы Исцеление Сезоны Сезон 1

Исцеление 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Исцеление»

В 1 сезоне сериала «Исцеление» добрая и веселая Оля уверена, что в ее личной жизни все прекрасно, ведь ей достался лучший муж на свете. Она работает в детском саду нянечкой и мечтает, что когда-нибудь у них с супругом Денисом будут свои дети. Оля даже не представляет, что на стороне ее благоверный давно познал радости отцовства. Много лет он тайно состоит в отношениях с другой женщиной, от нее у него подрастает сын. К Оле у Дениса всего лишь корыстный интерес. Когда мужчина однажды оказывается на грани разоблачения, он вместе со своей любовницей решает реализовать коварный план, который чуть не стоит Оле жизни.

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Исцеление» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 сентября 2015
График выхода всех сериалов
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