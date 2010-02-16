Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Московский дворик 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Московский дворик
Киноафиша Сериалы Московский дворик Сезоны Сезон 1

Московский дворик 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Московский дворик»

В 1 сезоне сериала «Московский дворик» инженер Николай Золотов узнает, что за ним скоро придут. Его жена Людмила ударяется в панику и вынуждает его скрыться. Николай покидает столицу, отправляется в провинцию и устраивается слесарем на местный завод. Он даже не догадывается, что покинул своих родных на много лет. Супруга Николая оказывается в трудной ситуации. У нее на руках двое маленьких детей, а вот денег прокормить их совсем нет. Однако жители московского двора готовы оказать содействие одинокой женщине. Особенно Люде помогла айсорка Зарда, которая сама является многодетной матерью.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Московский дворик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 февраля 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2010
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 февраля 2010
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2010
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2010
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 февраля 2010
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше