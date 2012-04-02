Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Шаповалов 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шаповалов
Киноафиша Сериалы Шаповалов Сезоны Сезон 1

Шаповалов 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шаповалов»

В 1 сезоне сериала «Шаповалов» главный герой работает уголовном розыске, а в свободное от официальной деятельности время проводит нелегальные расследования для людей, которые обратились к нему за содействием. Причем Шаповалов готов работать не с кем попало. Его привлекают только случаи, которые вызывают в нем профессиональный интерес. Впрочем, материальный аспект играет не последнюю роль, первоклассному сыщику важно, чтобы клиент мог хорошо заплатить. Ведь после смерти экс-супруги Шаповалову приходится заботиться о дочери Маше. С ее переездом он уже не может так часто пить алкоголь, заглушая внутреннюю тревогу...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Шаповалов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Куратор
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2012
Любовь и смерть
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2012
Как много девушек хороших
Сезон 1 Серия 3
3 апреля 2012
Состав преступления
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2012
Пропажа
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2012
Тёщина могила
Сезон 1 Серия 6
4 апреля 2012
Французский парфюм
Сезон 1 Серия 7
5 апреля 2012
Выходной
Сезон 1 Серия 8
5 апреля 2012
Взрослые детки
Сезон 1 Серия 9
9 апреля 2012
Самозванцы
Сезон 1 Серия 10
9 апреля 2012
Опасная родня
Сезон 1 Серия 11
10 апреля 2012
Расплата
Сезон 1 Серия 12
10 апреля 2012
Гости столицы
Сезон 1 Серия 13
11 апреля 2012
Памятный день
Сезон 1 Серия 14
11 апреля 2012
Жертва психологии
Сезон 1 Серия 15
12 апреля 2012
Кто – кого
Сезон 1 Серия 16
12 апреля 2012
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше