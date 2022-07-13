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Где Вы, Д. Б. Купер? 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Где Вы, Д. Б. Купер?
Киноафиша Сериалы Где Вы, Д. Б. Купер? Сезоны Сезон 1

D.B. Cooper: Where Are You?!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Где Вы, Д. Б. Купер?»

В 1 сезоне сериала «Где Вы, Д. Б. Купер?» раскрывается история одного из величайших нераскрытых ограблений, которое произошло в 1971 году. Человек на пассажирском самолете Northwest Airlines захватил управление экипажем и поднялся в воздух с 200 тысячами долларов в мешке. Затем он выпрыгнул с парашютом, прихватив добычу. Человека, известного как Д. Б. Купер, больше никто не видел. В 2016 году дело было официально приостановлено ФБР, что позволило многим детективам повнимательнее изучить оставленные улики, в том числе галстук, перламутровый зажим для него и восемь окурков.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Где Вы, Д. Б. Купер?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бери деньги и прыгай Take the Money and Jump
Сезон 1 Серия 1
13 июля 2022
Невиновные не прячутся в мусорных баках Innocent Men Don't Hide in Storage Bins
Сезон 1 Серия 2
13 июля 2022
Увидеть Иисуса в тосте Seeing Jesus in the Toast
Сезон 1 Серия 3
13 июля 2022
Куперленд Cooperland
Сезон 1 Серия 4
13 июля 2022
График выхода всех сериалов
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