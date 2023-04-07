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Мерзлая земля 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Мерзлая земля
Киноафиша Сериалы Мерзлая земля Сезоны Сезон 1

Мерзлая земля 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мерзлая земля»

В 1 сезоне сериала «Мерзлая земля» история жестокого серийного маньяка и убийцы показана не глазами полицейских или жертв, а также не самого преступника. Обо всем, что произошло, расскажет женщина, которая до последнего дня хранила верность Дмитрию Лебедю, обвиненному и признанному виновным в серии жестоких убийств. Но его любовница не допускала даже мысли о том, что он может быть как-то с этим связан. В 2019 году суд приговорил водителя такси к самой строгой мере наказания. Насильник останется за решеткой до конца своей жизни. Его жертвами стали 9 молодых женщин, некоторые смогли спастись.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мерзлая земля» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 мая 2023
График выхода всех сериалов
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