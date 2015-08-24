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Шаманка 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Шаманка
Киноафиша Сериалы Шаманка Сезоны Сезон 1

Шаманка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шаманка»

В 1 сезоне сериала «Шаманка» Марина Белозерова работала менеджером в банке. После гибели своего любимого мужчины она впала в тяжелую депрессию. Придя в себя после длительного забытья, Марина вспомнила знакомство со следователем Владимиром Уваровым, с которым они вместе летели в одном самолете. В тот момент Белозеровой удалось спасти пассажиров и сотрудников экипажа, вовремя обнаружив, что у пилота начались проблемы со здоровьем. Находясь под впечатлением от наблюдательности Марины, Уваров предложил ей работать вместе с ним в правоохранительных органах. Марина решает согласиться.

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Список серий 1-го сезона сериала «Шаманка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 августа 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 августа 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 августа 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 августа 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 сентября 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 сентября 2015
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 сентября 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 сентября 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
7 сентября 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
8 сентября 2015
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
9 сентября 2015
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
10 сентября 2015
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
11 сентября 2015
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
14 сентября 2015
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
15 сентября 2015
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
16 сентября 2015
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
17 сентября 2015
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
18 сентября 2015
График выхода всех сериалов
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