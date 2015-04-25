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Расплата 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Расплата
Киноафиша Сериалы Расплата Сезоны Сезон 1

Расплата 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Расплата»

В 1 сезоне сериала «Расплата» Алексей Борисов вместе с командой оперативников расследует подозрительное убийство. Некоторые факты указывают на то, что Леша связан с жертвой и другими фигурантами событий. При этом Борисов уверен, что никогда не знал этих людей до знакомства с материалами дела. Пытаясь найти ответы, Алексей начинает понимать, что не помнит ничего, что происходило более чем полгода назад. Он обращается за помощью к психиатру Екатерине. Вместе они пытаются установить, кем был Алексей раньше, где он жил и что делал до работы в оперативной службе. Вскоре за Лешей открывается настоящая охота...

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Список серий 1-го сезона сериала «Расплата» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 апреля 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 апреля 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 апреля 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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