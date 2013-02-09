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Мое любимое чудовище 2012 - 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мое любимое чудовище
Киноафиша Сериалы Мое любимое чудовище Сезоны Сезон 1

Мое любимое чудовище 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мое любимое чудовище»

В 1-м сезоне сериала «Мое любимое чудовище» начинающий правозащитник Марина Громова встречается с женатым человеком. Независимую женщину вполне устраивают такие отношения, поскольку она сама не готова обременять себя браком и ответственностью за семью. Однако, как гласит народная пословица, сколько веревочке ни виться, конец неизбежен. Взгляды главной героини меняются в силу рокового стечения обстоятельств. Пережив нападение, она попадает в глухой лес и набредает на дом странного одинокого мужчины. «Дикарь» затаился здесь ради благополучия своей дочери Алены, которая живет с ним. Он не рад непрошеной гостье...

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мое любимое чудовище» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 февраля 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 февраля 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 февраля 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 февраля 2013
График выхода всех сериалов
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