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Одноклассники смерти 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Одноклассники смерти
Киноафиша Сериалы Одноклассники смерти Сезоны Сезон 1

Одноклассники смерти 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Одноклассники смерти»

В 1 сезоне сериала «Одноклассники смерти» успешный журналист Дмитрий Полуянов специализируется на антикоррупционных материалах и других сложных расследованиях. Он лично изучает все материалы, общается с участниками, а по итогам пишет предельно честную и скандальную обличающую статью. Наконец Дима находит спутницу жизни – скромную сотрудницу библиотеки Надежду Митрофанову. По предыдущей совместной работе герой догадывается, что его невеста – довольно эксцентричная личность, которую повсюду преследуют приключения. Но когда рядом с Надей начинают погибать люди, начиная с ее одноклассников, ему становится не до смеха.

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Список серий 1-го сезона сериала «Одноклассники смерти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2020
График выхода всех сериалов
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