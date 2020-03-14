В 1 сезоне сериала «Одноклассники смерти» успешный журналист Дмитрий Полуянов специализируется на антикоррупционных материалах и других сложных расследованиях. Он лично изучает все материалы, общается с участниками, а по итогам пишет предельно честную и скандальную обличающую статью. Наконец Дима находит спутницу жизни – скромную сотрудницу библиотеки Надежду Митрофанову. По предыдущей совместной работе герой догадывается, что его невеста – довольно эксцентричная личность, которую повсюду преследуют приключения. Но когда рядом с Надей начинают погибать люди, начиная с ее одноклассников, ему становится не до смеха.