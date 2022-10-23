В 1 сезоне сериала «Возраст счастья» преподавательница Мария Попова столкнулась с большими финансовыми проблемами. В связи с этим она решает устроиться няней в богатый дом. У семьи Ирины и Евгения Кожевниковых есть обязательное условие: няня должна находиться на пенсии. Но Марии еще далеко до пенсионного возраста. Воспользовавшись помощью подруги-визажиста, она выдает себя за старуху и получает работу. Кожевниковым нравится новая няня. Вместе с тем в Марию влюбляется их сосед – военный летчик, 60-летний Иван Алексеевич. Мария хочет ответить ему взаимностью, но не знает, как это сделать, чтобы обман не раскрылся.