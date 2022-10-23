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Возраст счастья 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Возраст счастья
Киноафиша Сериалы Возраст счастья Сезоны Сезон 1

Возраст счастья 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Возраст счастья»

В 1 сезоне сериала «Возраст счастья» преподавательница Мария Попова столкнулась с большими финансовыми проблемами. В связи с этим она решает устроиться няней в богатый дом. У семьи Ирины и Евгения Кожевниковых есть обязательное условие: няня должна находиться на пенсии. Но Марии еще далеко до пенсионного возраста. Воспользовавшись помощью подруги-визажиста, она выдает себя за старуху и получает работу. Кожевниковым нравится новая няня. Вместе с тем в Марию влюбляется их сосед – военный летчик, 60-летний Иван Алексеевич. Мария хочет ответить ему взаимностью, но не знает, как это сделать, чтобы обман не раскрылся.

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Список серий 1-го сезона сериала «Возраст счастья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2022
График выхода всех сериалов
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