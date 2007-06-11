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Бухта пропавших дайверов 2007, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бухта пропавших дайверов
Киноафиша Сериалы Бухта пропавших дайверов Сезоны Сезон 1

Бухта пропавших дайверов 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июня 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бухта пропавших дайверов»

В 1 сезоне сериала «Бухта пропавших дайверов» события разворачиваются в небольшом российском городе на морском побережье. Михаил Перов – профессиональный аквалангист и неудавшийся бизнесмен, погрязший в карточных долгах. Ему приходится вернуться на родину после странного сообщения от друга детства Гарика Седых. Тот просит его о какой-то помощи, но к моменту прибытия Миши парень уже мертв. Причем у полиции нет зацепок… или же попросту нет желания искать убийцу Гарика. Вместе со своим младшим братом Алексеем герой начинает собственное расследование и выходит на банду местного вора в законе.

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Список серий сериала Бухта пропавших дайверов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 июня 2007
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 июня 2007
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 июня 2007
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 июня 2007
График выхода всех сериалов
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