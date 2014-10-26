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Нити любви 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нити любви
Киноафиша Сериалы Нити любви Сезоны Сезон 1

Нити любви 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нити любви»

В 1 сезоне сериала «Нити любви» обычная девушка по имени Анна живет в маленьком родном городке Усть-Шахтинске в отдалении от столицы. Героиня – одаренная от природы швея. Кроме того, она придумывает неплохие модели одежды и мечтает прославиться в мире моды. Но пока она работает на местной швейной фабрике, где нет простора творчеству. Ее жизнь переворачивается, когда в город с гастрольным туром приезжает популярная исполнительница Сливкина. Звезда обращает внимание на талантливую девушку и предлагает ей уехать в Москву. Там Аннушка начинает работать в модном доме Нелюбова, но это лишь первый шаг на ее долгом пути.

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Список серий 1-го сезона сериала «Нити любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2014
График выхода всех сериалов
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