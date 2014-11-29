Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Гордиев узел 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гордиев узел
Киноафиша Сериалы Гордиев узел Сезоны Сезон 1

Гордиев узел 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гордиев узел»

В 1 сезоне сериала «Гордиев узел» в российском городке на побережье Черного моря живут три подруги. Все они только что окончили школу и строят планы на будущее. Лика, известная на весь город своей красотой, встречается с «крутым парнем» Виктором, но втайне надеется подцепить рыбу покрупнее и уехать в столицу. Женька – спортсменка, одевающаяся и ведущая себя как пацанка, которая больше всего на свете любит корабли и своего друга детства Колю. Но он считает ее кем-то вроде младшей сестры и страдает по Насте – лучшей выпускнице школы, которая поступает в московский вуз. Когда в столице она находит жениха, это вызывает зависть Лики.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Гордиев узел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 ноября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 ноября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2014
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше