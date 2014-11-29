В 1 сезоне сериала «Гордиев узел» в российском городке на побережье Черного моря живут три подруги. Все они только что окончили школу и строят планы на будущее. Лика, известная на весь город своей красотой, встречается с «крутым парнем» Виктором, но втайне надеется подцепить рыбу покрупнее и уехать в столицу. Женька – спортсменка, одевающаяся и ведущая себя как пацанка, которая больше всего на свете любит корабли и своего друга детства Колю. Но он считает ее кем-то вроде младшей сестры и страдает по Насте – лучшей выпускнице школы, которая поступает в московский вуз. Когда в столице она находит жениха, это вызывает зависть Лики.