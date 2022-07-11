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Под напряжением 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Под напряжением
Киноафиша Сериалы Под напряжением Сезоны Сезон 1

Под напряжением 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 32
Продолжительность сезона 26 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Под напряжением»

В 1 сезоне сериала «Под напряжением» в центре событий оказывается таинственный клинический психолог по имени Андрей Высоков. Действие происходит в маленьком городке на побережье. После того как полицейские находят несколько тел, замученных до смерти, следователь СК Ирина Шумская решает подключить к делу Высокова. Андрей отлично разбирается в логике, которой руководствуется преступник. Осмотрев места происшествия, Высоков заключил, что это дело рук серийного убийцы. По версии психолога, преступник не собирается останавливаться. Ему нравится водить следствие за нос.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Под напряжением» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 июля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 июля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 июля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 июля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 июля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 июля 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 июля 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 июля 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 июля 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 июля 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 июля 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 июля 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
21 июля 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 июля 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
25 июля 2022
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
25 июля 2022
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
26 июля 2022
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
26 июля 2022
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
27 июля 2022
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
27 июля 2022
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
28 июля 2022
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
28 июля 2022
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
1 августа 2022
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
1 августа 2022
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
2 августа 2022
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
2 августа 2022
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
3 августа 2022
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
3 августа 2022
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
4 августа 2022
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
4 августа 2022
График выхода всех сериалов
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