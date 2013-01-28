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Гром 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гром
Киноафиша Сериалы Гром Сезоны Сезон 1

Гром 12+
Оригинальное название Сезон 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Гром»

В 1 сезоне сериала «Гром» капитан Прохоров не остановится ни перед чем ради того, чтобы справедливость восторжествовала. Он не способен безразлично отнестись к ситуации, которая связана с беззаконием или обманом. Борется с преступниками Прохоров не один. Везде и всюду его неизменно сопровождает верный конь по кличке Гром. Он обладает потрясающим чутьем и сообразительностью, которые помогают ему спасти жизнь своего владельца. Прохоров и Гром – безупречный альянс. Они находят людей, ответственных за похищение икон, раскрывают дело с киднеппингом, сажают за решетку опасных преступников и оказывают помощь всем, кто в этом нуждается.

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Список серий 1-го сезона сериала «Гром» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 января 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 января 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 января 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 января 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 января 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
30 января 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
31 января 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
31 января 2013
График выхода всех сериалов
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