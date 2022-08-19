В 1 сезоне сериала «Мистические приключения Сэм и Джейд» в центре событий оказываются две подружки, Сэм и Джейд. Они собираются вдоволь насладиться летними каникулами. Однако у судьбы на этот счет свои планы. Неожиданно девочки знакомятся с настоящим призраком древнего пирата. Героини с головой окунаются в таинственную историю, связанную с пиратским кораблем и проклятым сокровищем, которое якобы спрятано под утесом Серфсайда. После встречи с призраком Джейд хочет найти научное объяснение его появления. Сэм и Джейд полны решимости разгадать тайну, спасти Серфсайд и помочь паре призраков.