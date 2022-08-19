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Мистические приключения Сэм и Джейд 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мистические приключения Сэм и Джейд
Киноафиша Сериалы Мистические приключения Сэм и Джейд Сезоны Сезон 1

Surfside Girls
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мистические приключения Сэм и Джейд»

В 1 сезоне сериала «Мистические приключения Сэм и Джейд» в центре событий оказываются две подружки, Сэм и Джейд. Они собираются вдоволь насладиться летними каникулами. Однако у судьбы на этот счет свои планы. Неожиданно девочки знакомятся с настоящим призраком древнего пирата. Героини с головой окунаются в таинственную историю, связанную с пиратским кораблем и проклятым сокровищем, которое якобы спрятано под утесом Серфсайда. После встречи с призраком Джейд хочет найти научное объяснение его появления. Сэм и Джейд полны решимости разгадать тайну, спасти Серфсайд и помочь паре призраков.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Мистические приключения Сэм и Джейд График выхода всех сериалов
Сезон 1
...И секрет опасной точки ...And the Secret of Danger Point
Сезон 1 Серия 1
19 августа 2022
..И нерассказанная история обсидианового летуна ...And the Untold Story of the Obsidian Flyer
Сезон 1 Серия 2
19 августа 2022
...И леди из Серфсайда ...And the Lady of Surfside
Сезон 1 Серия 3
19 августа 2022
...И обещание Пелигро ...And the Promise of Peligro
Сезон 1 Серия 4
19 августа 2022
...И пережитый шторм ...And the Weathered Storm
Сезон 1 Серия 5
19 августа 2022
...И день летающей тарелки ...And the Day of the Flying Saucer
Сезон 1 Серия 6
19 августа 2022
...И путешествие Джейд ...And Jade's Journey
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2022
...И история Сэма ...And Sam's Story
Сезон 1 Серия 8
19 августа 2022
.....И проклятое сокровище ...And the Cursed Treasure
Сезон 1 Серия 9
19 августа 2022
...И разборки в Опасной точке ...And the Showdown at Danger Point
Сезон 1 Серия 10
19 августа 2022
График выхода всех сериалов
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