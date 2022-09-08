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Последний луч света 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последний луч света
Киноафиша Сериалы Последний луч света Сезоны Сезон 1

Last Light
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последний луч света»

В 1 сезоне сериала «Последний луч света» в центре событий оказывается нефтехимик по имени Энди Нильсен. Он отправляется в страны Ближнего Востока, чтобы урегулировать некоторые рабочие вопросы. Пока герой находится в командировке вдали от дома, мир стремительно меняется, охваченный нефтяным кризисом. Мировое сообщество погружается в панику, повсюду начинаются беспорядки. Главная задача Нильсен – любым способом воссоединиться со своими родными: его дочь оказывается в британской столице, а супруга и сын застревают во Франции. Близких людей разделяют опасности и километры, но они жертвуют многим, чтобы оказаться рядом.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Последний луч света» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рассвет The Dawning
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2022
Сумерки Twilight
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2022
Опускается тьма Darkness Falls
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2022
Глухая ночь Dead of Night
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2022
Освещение Illumination
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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