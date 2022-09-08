В 1 сезоне сериала «Последний луч света» в центре событий оказывается нефтехимик по имени Энди Нильсен. Он отправляется в страны Ближнего Востока, чтобы урегулировать некоторые рабочие вопросы. Пока герой находится в командировке вдали от дома, мир стремительно меняется, охваченный нефтяным кризисом. Мировое сообщество погружается в панику, повсюду начинаются беспорядки. Главная задача Нильсен – любым способом воссоединиться со своими родными: его дочь оказывается в британской столице, а супруга и сын застревают во Франции. Близких людей разделяют опасности и километры, но они жертвуют многим, чтобы оказаться рядом.