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Обоснованное сомнение 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Обоснованное сомнение
Киноафиша Сериалы Обоснованное сомнение Сезоны Сезон 1

Reasonable Doubt
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 57 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обоснованное сомнение»

В 1 сезоне сериала «Обоснованное сомнение» многие осуждают юриста Джекс Стюарт за ее сомнительные методы и весьма своеобразное толкование буквы закона. Она действительно часто ухитряется найти лазейку в правовой системе и воспользоваться ею, чтобы ее подзащитному вынесли оправдательный приговор. Однако мало кто осмелится поспорить с тем, что Джекс является самым блестящим и храбрым правозащитником в Лос-Анджелесе. Она всегда будет биться за своего клиента до последнего, сопротивляться системе правосудия при каждом удобном случае и последовательно выстраивать линию защиты таким образом, чтобы разбить стратегию обвинителя.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Обоснованное сомнение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Не могу избавиться от суеты Can't Knock the Hustle
Сезон 1 Серия 1
27 сентября 2022
Семейная вражда Family Feud
Сезон 1 Серия 2
27 сентября 2022
99 проблем 99 Problems
Сезон 1 Серия 3
4 октября 2022
Виновен, пока не будет доказано обратное Guilty Until Proven Innocent
Сезон 1 Серия 4
11 октября 2022
Такой амбициозный So Ambitious
Сезон 1 Серия 5
18 октября 2022
Ренегат Renegade
Сезон 1 Серия 6
25 октября 2022
Н**** что, Н**** кто N**** What, N**** Who
Сезон 1 Серия 7
1 ноября 2022
Песня Грусть Song Cry
Сезон 1 Серия 8
8 ноября 2022
Уже дома Already Home
Сезон 1 Серия 9
15 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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