Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Дыши 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дыши
Киноафиша Сериалы Дыши Сезоны Сезон 1

Keep Breathing 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дыши»

В 1 сезоне сериала «Дыши» в центре событий оказывается молодая женщина-юрист из Нью-Йорка по имени Лив. Самолет, на котором она летела, потерпел крушение. Все члены экипажа и люди в пассажирском салоне погибли, выжить удалось только Лив. Девушка оказалась абсолютно одна посреди глухих канадских лесов. Отправляясь в свой одинокий и опасный путь, героиня пока не представляет, что ждет ее впереди. Теперь ей потребуется приложить немало усилий, чтобы выжить и добраться до родных краев целой и невредимой. Тяжелые условия, суровый климат и отсутствие требуемых навыков не на ее стороне.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Дыши» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Прибытие Arrivals
Сезон 1 Серия 1
28 июля 2022
Огонь и вода Fire and Water
Сезон 1 Серия 2
28 июля 2022
Иерархия потребностей Hierarchy of Needs
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2022
Отправления Departures
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2022
Пробудись и мечтай Awake and Dreaming
Сезон 1 Серия 5
28 июля 2022
Ты дома You Are Home
Сезон 1 Серия 6
28 июля 2022
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше