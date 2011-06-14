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Только ты 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Только ты
Киноафиша Сериалы Только ты Сезоны Сезон 1

Только ты 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Только ты»

В 1 сезоне сериала «Только ты» юная сирота Лиза Субботина живет в небольшом провинциальном городке в советские годы. После смерти родителей ее воспитывает заботливая бабушка, но она не дает девушке того, что дала бы родная мать. Поступив в университет, героиня безумно влюбляется в самого завидного жениха курса – спортсмена, красавчика и любимца девушек Валерия Смирнова. Чувство оказывается взаимным, и Лиза искренне верит, что вскоре пойдет с возлюбленным под венец. Однако свадебные колокола звенят не для нее, а для ее лучшей подруги Марины. Валера женится на ней, так как она приходится дочерью видному партийному деятелю.

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Список серий 1-го сезона сериала «Только ты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 июня 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 июня 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 июня 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 июня 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 июня 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 июня 2011
График выхода всех сериалов
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