В 1 сезоне сериала «Королева кантри» молодая темнокожая женщина много лет назад покинула родную деревню и отправилась на заработки в мегаполис. Ее жизнь сложилась благополучно. Героиня смогла сделать карьеру организатора праздничных мероприятий и обеспечить себе будущее. Однако корни свои девушка не забыла. Проходит десять лет, и по стечению обстоятельств героиня оказывается в родной деревне, с которой ее так много связывает. Она погружается в воспоминания и прокручивает кадры своей жизни. Внезапно женщина узнает, что ее деревню собираются уничтожить представители горнодобывающей компании.