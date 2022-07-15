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Королева кантри 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Королева кантри
Киноафиша Сериалы Королева кантри Сезоны Сезон 1

Country Queen
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королева кантри»

В 1 сезоне сериала «Королева кантри» молодая темнокожая женщина много лет назад покинула родную деревню и отправилась на заработки в мегаполис. Ее жизнь сложилась благополучно. Героиня смогла сделать карьеру организатора праздничных мероприятий и обеспечить себе будущее. Однако корни свои девушка не забыла. Проходит десять лет, и по стечению обстоятельств героиня оказывается в родной деревне, с которой ее так много связывает. Она погружается в воспоминания и прокручивает кадры своей жизни. Внезапно женщина узнает, что ее деревню собираются уничтожить представители горнодобывающей компании.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий сериала Королева кантри График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 июля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 июля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 июля 2022
График выхода всех сериалов
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