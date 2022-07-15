В 1 сезоне сериала «Невеста в черном» действие происходит в элитном брачном агентстве. Базу клиентов этой компании составляют только холостяки с высоким уровнем благосостояния. Многие девушки мечтают выйти замуж за такого человека и попасть в высшее общество, но шанс выпадает далеко не всем. Со Хе Сын была простой малообеспеченной домохозяйкой из Каннаме. Она тяжело переживала смерть своего супруга. Ее жизнь резко меняется после знакомства с мужчиной, с которым она встретилась благодаря рынку брачных услуг. Ли Хён Джу является председателем собственной венчурной компании.