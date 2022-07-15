Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Невеста в черном 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Невеста в черном
Киноафиша Сериалы Невеста в черном Сезоны Сезон 1

Remarriage & Desires 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невеста в черном»

В 1 сезоне сериала «Невеста в черном» действие происходит в элитном брачном агентстве. Базу клиентов этой компании составляют только холостяки с высоким уровнем благосостояния. Многие девушки мечтают выйти замуж за такого человека и попасть в высшее общество, но шанс выпадает далеко не всем. Со Хе Сын была простой малообеспеченной домохозяйкой из Каннаме. Она тяжело переживала смерть своего супруга. Ее жизнь резко меняется после знакомства с мужчиной, с которым она встретилась благодаря рынку брачных услуг. Ли Хён Джу является председателем собственной венчурной компании.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Невеста в черном» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 июля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 июля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 июля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 июля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 июля 2022
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше