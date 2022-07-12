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Край Земли 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Край Земли
Киноафиша Сериалы Край Земли Сезоны Сезон 1

Edge of the Earth
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Край Земли»

В 1 сезоне сериала «Край Земли» в центре событий оказываются четыре команды спортсменов-авантюристов, которые отправляются в опасное и захватывающее путешествие. Они окажутся в условиях дикой природы, чтобы проверить себя на прочность и испытать свою физическую силу и психологическую выносливость. Экспедиция на лыжах и сноуборде отправляется в ледяную пустыню Национального парка Глейшер-Бей, расположенную на Аляске. Вторая команда тем временем пытается спуститься по потенциально непроходимой реке Чалупас в бескрайних джунглях Национального парка Лланганатес в Эквадоре.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Край Земли» График выхода всех сериалов
Сезон 1
В пустоту Into the Void
Сезон 1 Серия 1
12 июля 2022
Бушующий поток Raging Torrent
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2022
Достижение неба Reaching for the Sky
Сезон 1 Серия 3
26 июля 2022
Прекрасная неизвестность The Great Unknown
Сезон 1 Серия 4
2 августа 2022
График выхода всех сериалов
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