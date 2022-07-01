Menu
Ah Nerede 2022, season 1

Ah Nerede
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 14 hours 0 minute
"Ah Nerede" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ах, где?» домовладелец из Бурсы решает отправить троих своих сыновей учиться в турецкую столицу. В Стамбуле ребята посвящают время чему угодно, кроме учебы. Мурат увлекается азартными играми, Омер принимает участие в политических событиях, а Ферит ухлестывает за представительницами прекрасного пола. Однажды Ферит знакомится с девушкой, которая работает в кондитерской, и тоже хочет завоевать ее расположение. Однако девушка оказывается не так проста, как показалась на первый взгляд. Ситуация осложняется, когда семейство в Бурсе узнает, как проводят время братья в большом городе.

Series rating

4.7
Rate 11 votes
4.8 IMDb

Ah Nerede List of episodes

TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
1 July 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
8 July 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
22 July 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
29 July 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
5 August 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
12 August 2022
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
19 August 2022
