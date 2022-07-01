В 1 сезоне сериала «Ах, где?» домовладелец из Бурсы решает отправить троих своих сыновей учиться в турецкую столицу. В Стамбуле ребята посвящают время чему угодно, кроме учебы. Мурат увлекается азартными играми, Омер принимает участие в политических событиях, а Ферит ухлестывает за представительницами прекрасного пола. Однажды Ферит знакомится с девушкой, которая работает в кондитерской, и тоже хочет завоевать ее расположение. Однако девушка оказывается не так проста, как показалась на первый взгляд. Ситуация осложняется, когда семейство в Бурсе узнает, как проводят время братья в большом городе.