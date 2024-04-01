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Неукротимая Неупокоева 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Неукротимая Неупокоева
Киноафиша Сериалы Неукротимая Неупокоева Сезоны Сезон 1

Neukrotimaya Neupokoeva 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неукротимая Неупокоева»

В 1 сезоне сериала «Неукротимая Неупокоева» Зоя Неупокоева являет собой образец успешной прогрессивной женщины 21-го века. Она даже руку и сердце своего избраннику предложила сама. Правда, вскоре они расстались, и до свадьбы дело так и не дошло. Но потом Зое вовсе стало не до личных проблем. В ее семье настоящий переполох – куда-то пропали без вести племянники Зои. Пытаясь разобраться в этом странном деле, она просит о помощи следователя Дениса. Когда-то Зою связывали с этим человеком романтические отношения, но они разошлись, поскольку Зоя предпочла сконцентрироваться на карьере. Правда, теперь Зоя об этом пожалела.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Неукротимая Неупокоева График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 апреля 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 апреля 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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