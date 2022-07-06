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Король махинаций 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Король махинаций
Киноафиша Сериалы Король махинаций Сезоны Сезон 1

King of Stonks
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Король махинаций»

В 1 сезоне сериала «Король махинаций» в центре событий оказывается амбициозный молодой человек по имени Феликс Арман. Он мечтает построить блестящую карьеру. Герой хочет стать генеральным директором крупнейшей финтех-компании в Европе. Но, к сожалению, Арману достается вся грязная работа: отмывание денег, ложь в лицо инвесторам, интернет-порнография. Ему приходится решать все эти вопросы одновременно, в то время как его начальник нежится в лучах славы. В это же время Феликс влюбляется в ту самую девушку, от которой ему следует держаться подальше: шорт-селлершу Шейлу Уильямс.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Король махинаций График выхода всех сериалов
Сезон 1
Это экономика, глупец It's the Economy, Stupid
Сезон 1 Серия 1
6 июля 2022
Что можно и чего нельзя делать Do's and Don'ts
Сезон 1 Серия 2
6 июля 2022
Крамер отскочил Cramer Bounce
Сезон 1 Серия 3
6 июля 2022
Полуночный экспресс Midnight Express
Сезон 1 Серия 4
6 июля 2022
Мастер чуши Master of Bullsh*t and A**holery
Сезон 1 Серия 5
6 июля 2022
Паника Panic
Сезон 1 Серия 6
6 июля 2022
График выхода всех сериалов
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