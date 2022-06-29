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Пиратское золото острова Адак 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пиратское золото острова Адак
Киноафиша Сериалы Пиратское золото острова Адак Сезоны Сезон 1

Pirate Gold of Adak Island
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пиратское золото острова Адак»

В 1 сезоне сериала «Пиратское золото острова Адак» действие разворачивается на отдаленном чудовищном острове Адак. Известно, что там хранятся тайники с золотыми монетами XIX века. Мэр Том Спитлер решает во что бы то ни стало заполучить трофей. Он собирает команду опытных поисковиков, для которых нет неразрешимых задач. Однако вскоре выясняется, что экспедиция будет опасной. Адак усеян бомбами, которые зарыты там со времен Второй мировой войны. Многие из них не разорялись. Мэр обладает навыком по обезвреживанию бомб. Но героям все равно угрожает опасность.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий сериала Пиратское золото острова Адак График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пиратский гамбит The Pirate's Gambit
Сезон 1 Серия 1
29 июня 2022
Эффект разорвавшейся бомбы Bombshell
Сезон 1 Серия 2
29 июня 2022
Неглубокая могила Shallow Grave
Сезон 1 Серия 3
29 июня 2022
Семь врат судьбы Seven Doors of Doom
Сезон 1 Серия 4
29 июня 2022
Тундровый карьер Tundra Pit
Сезон 1 Серия 5
29 июня 2022
Дорога к руинам Road to Ruin
Сезон 1 Серия 6
29 июня 2022
Пират расшифрован A Pirate Decoded
Сезон 1 Серия 7
29 июня 2022
Посылка 4 Parcel 4
Сезон 1 Серия 8
29 июня 2022
График выхода всех сериалов
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