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Необъявленная война 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Необъявленная война
Киноафиша Сериалы Необъявленная война Сезоны Сезон 1

The Undeclared War
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Необъявленная война»

В 1 сезоне сериала «Необъявленная война» Великобритания готовится к очередным всеобщим выборам 2024 года. Но такое важное государственное событие не обходится без вторжения террористической организации. Только на сей раз оружие преступников – это не взрывчатка и автоматы, а кибератаки на государственный аппарат. Неизвестные хакеры пытаются взломать избирательную систему страны и помешать честному исходу голосования. Им противостоят лучшие специалисты Центра правительственной связи. От этой команды аналитиков и программистов зависит будущее Великобритании. Если они не справятся, страна погрузится в хаос.

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Список серий сериала Необъявленная война График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 июня 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 июня 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 июня 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 июня 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 июня 2022
График выхода всех сериалов
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