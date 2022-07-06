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Мэгги 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мэгги
Киноафиша Сериалы Мэгги Сезоны Сезон 1

Maggie
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мэгги»

В 1 сезоне сериала «Мэгги» главная героиня обладает экстрасенсорными способностями, что весьма осложняет ее жизнь. Романтические свидания даются ей непросто, ведь она видит мужчин буквально насквозь. Дарование Мэгги позволяет ей заглянуть в будущее своих приятелей, отца с матерью, клиентов и даже незнакомцев. Порой это происходит против ее воли. Все меняется, когда она внезапно видит собственное будущее. Это происходит после неожиданной встречи с мужчиной, с которым у нее начинается роман. Мэгги растеряна. Может ли она позволить себе влюбиться в этого человека, ведь ей уже известно, что ждет их в скором времени?

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Мэгги График выхода всех сериалов
Сезон 1
Все начинается там, где заканчивается Things Begin Where They End
Сезон 1 Серия 1
6 июля 2022
Вас ждет новая дружба A New Friendship Awaits You
Сезон 1 Серия 2
6 июля 2022
Вы опытный наставник по натуре You Are A Skilled Mentor By Nature
Сезон 1 Серия 3
6 июля 2022
Гость на ужине удивит вас A Dinner Guest Will Surprise You
Сезон 1 Серия 4
6 июля 2022
Я вижу в будущем твоего ребенка I See A Baby In Your Future
Сезон 1 Серия 5
6 июля 2022
Вы поможете кому-то рискнуть You Will Help Someone Take A Chance
Сезон 1 Серия 6
6 июля 2022
У вас будет незабываемая ночь You Will Have A Night To Remember
Сезон 1 Серия 7
6 июля 2022
Ваше прошлое будет влиять на настоящее Your Past Will Inform Your Present
Сезон 1 Серия 8
6 июля 2022
Вы являетесь хозяином своих эмоций You Are The Master Of Your Own Emotions
Сезон 1 Серия 9
6 июля 2022
Таинственное приглашение ждет вас A Mysterious Invitation Awaits You
Сезон 1 Серия 10
6 июля 2022
Вы испытаете потерю You Will Experience A Loss
Сезон 1 Серия 11
6 июля 2022
Счастье, которое вы ищете, находится в другом печенье The Fortune You Seek Is In Another Cookie
Сезон 1 Серия 12
6 июля 2022
Все заканчивается там, где началось Things End Where They Began
Сезон 1 Серия 13
6 июля 2022
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