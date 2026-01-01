Оповещения от Киноафиши
Seasoned , 1 сезон

Seasoned Сезон 1
Seasoned
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Seasoned»

В 1-м сезоне сериала Seasoned в центре событий оказываются несколько героев среднего возраста, которые приняли решение сделать ближайшие годы своей жизни самыми запоминающимися. Фейт и Анита занимаются организацией певческой группы. Их близкие далеко не в восторге от этой затеи. Несколько женщин проходят прослушивание и полны решимости стать новыми участницами коллектива. В жизни Грейс полна взлетов и падений. Она готовится к важному для нее кастингу. Дэвид оказывается Тони содействие в реализации идеи об открытии вечернего клуба. К Дэвиду неожиданно приезжает его брат, а Тони получает известия, которые изменят его жизнь.

Рейтинг сериала

9.1
Оцените 13 голосов
9.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Seasoned»

Сезон 1
