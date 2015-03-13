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Аз воздам 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Аз воздам
Киноафиша Сериалы Аз воздам Сезоны Сезон 1

Аз воздам 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аз воздам»

В 1 сезоне сериала «Аз воздам» события разворачиваются в небольшом российском городке, где живет и работает молодой школьный учитель Игорь Снегирев. Он женат на любимой женщине Дарье и готовится вскоре стать отцом. Однако у судьбы на его счет совершенно другие планы. Жизнь Игоря меняется раз и навсегда, когда его супруга попадает под автомобиль и погибает вместе с малышом. За рулем оказывается влиятельный бизнесмен и «хозяин» города. Ему удается подкупить полицию, поэтому виноватой в аварии признают погибшую Дашу. Но вдовец не собирается принимать эти правила игры и идет один против продажной системы.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Аз воздам» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2015
График выхода всех сериалов
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