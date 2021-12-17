Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Клерк 2017 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Клерк
Киноафиша Сериалы Клерк Сезоны Сезон 1

Клерк 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клерк»

В 1 сезоне сериала «Клерк» действие разворачивается в обычном небольшом российском банке, где работает молодой талантливый парнишка Евгений Скороходов. На службу он приходит после Финансовой академии, хотя его душа и не лежит к банковскому делу. Он коротает время, развлекая коллег веселыми историями и пытаясь покорить сердце красавицы Виктории из своего отдела. Однажды, чтобы привлечь к себе ее внимание, он в шутку придумывает план ограбления банка, в котором они вместе работают. Вдоволь посмеявшись, ребята расходятся по домам. Однако той же ночью банк действительно кто-то грабит, причем в точности по тому самому плану.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
4.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Клерк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 1
Сезон 1 Серия 1
17 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше