Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Лихач 2 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лихач 2
Киноафиша Сериалы Лихач 2 Сезоны Сезон 1

Лихач 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 30
Продолжительность сезона 25 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лихач 2»

В 1 сезоне сериала «Лихач 2» в сочинском отделе Уголовного розыска появляется новый сотрудник – полковник Свиридов. Его отношения с Лихачом – Сергеем Сотниковым – не складываются с первых дней. Также накаляется обстановка между главным героем и его врагом Очигавой. Тем временем неизвестные средь бела дня дерзко нападают на местного олигарха. Тот отделывается ранением и ограблением, однако Лихач подозревает, что жизнь бизнесмена все еще в опасности. Он начинает расследование и нападает на след преступников. В процессе Сотников знакомится с очаровательной тренершей по лечебной физкультуре Евгенией.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Лихач 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 октября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 октября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 октября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 октября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
7 октября 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 октября 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
10 октября 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
10 октября 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
11 октября 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
11 октября 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
12 октября 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
12 октября 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
13 октября 2022
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
13 октября 2022
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
14 октября 2022
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
14 октября 2022
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
17 октября 2022
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
17 октября 2022
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
18 октября 2022
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
18 октября 2022
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
19 октября 2022
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
19 октября 2022
Сезон 27
Сезон 1 Серия 27
20 октября 2022
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
20 октября 2022
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
21 октября 2022
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
21 октября 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше