В 1 сезоне сериала «Лихач 2» в сочинском отделе Уголовного розыска появляется новый сотрудник – полковник Свиридов. Его отношения с Лихачом – Сергеем Сотниковым – не складываются с первых дней. Также накаляется обстановка между главным героем и его врагом Очигавой. Тем временем неизвестные средь бела дня дерзко нападают на местного олигарха. Тот отделывается ранением и ограблением, однако Лихач подозревает, что жизнь бизнесмена все еще в опасности. Он начинает расследование и нападает на след преступников. В процессе Сотников знакомится с очаровательной тренершей по лечебной физкультуре Евгенией.