Курган , 1 сезон

Курган
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Курган»

В 1 сезоне сериала «Курган» обеспеченное итальянское семейство борется с тяжелой болезнью 14-летнего сына. На дворе царит непростой 1982 год, и врачи родной Италии только разводят руками в ответ на мольбы родителей. Тогда семье советуют отправиться в далекий и пугающий Советский Союз. По слухам, в Сибири живет гениальный русский ортопед Гавриил Илизаров, и только у него есть хоть какой-то шанс помочь мальчику. Но между странами продолжается холодная война. Путешествие может стоить героям свободы или даже жизни. Да и самого доктора обвиняют в шпионаже и государственной измене, так что взяться за этот случай для него – большой риск.

