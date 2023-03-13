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Кафе «Куба» 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кафе «Куба»
Киноафиша Сериалы Кафе «Куба» Сезоны Сезон 1

Кафе «Куба» 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 21
Продолжительность сезона 7 часов 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Кафе «Куба»»

В 1 сезоне сериала «Кафе «Куба» зрители переносятся во времени на двадцать лет назад – в ностальгические, лихие и местами опасные нулевые годы. У обочины федеральной трассы располагается маленькое кафе, которым единолично заправляет бойкая и острая на язык хозяйка Тамара. Это немолодая, но и не старая еще одинокая женщина, любящая готовить и прекрасно умеющая «строить» мужиков. Своим небольшим бизнесом она гордится и дорожит. Героине приходится то решать вопросы с местной мафией, то отбиваться от подвыпивших дальнобойщиков, но ей не привыкать к трудностям. Главное – сохранять веселый взгляд на мир и присутствие духа.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Кафе «Куба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 марта 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 марта 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 марта 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 марта 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 марта 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
23 марта 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
27 марта 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
27 марта 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
28 марта 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
29 марта 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
30 марта 2023
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
3 апреля 2023
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
4 апреля 2023
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
4 апреля 2023
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
5 апреля 2023
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
6 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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