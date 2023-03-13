Menu
Kafe «Kuba» 2023, season 1

Кафе «Куба» 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 21
Runtime 7 hours 42 minutes
В 1 сезоне сериала «Кафе «Куба» зрители переносятся во времени на двадцать лет назад – в ностальгические, лихие и местами опасные нулевые годы. У обочины федеральной трассы располагается маленькое кафе, которым единолично заправляет бойкая и острая на язык хозяйка Тамара. Это немолодая, но и не старая еще одинокая женщина, любящая готовить и прекрасно умеющая «строить» мужиков. Своим небольшим бизнесом она гордится и дорожит. Героине приходится то решать вопросы с местной мафией, то отбиваться от подвыпивших дальнобойщиков, но ей не привыкать к трудностям. Главное – сохранять веселый взгляд на мир и присутствие духа.

6.4
Rate 11 votes
6.5 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 March 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 March 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 March 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 March 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
21 March 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
21 March 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
22 March 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
23 March 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
27 March 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
27 March 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
28 March 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
29 March 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
30 March 2023
Серия 17
Season 1 Episode 17
3 April 2023
Серия 18
Season 1 Episode 18
4 April 2023
Серия 19
Season 1 Episode 19
4 April 2023
Серия 20
Season 1 Episode 20
5 April 2023
Серия 21
Season 1 Episode 21
6 April 2023
