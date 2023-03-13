В 1 сезоне сериала «Кафе «Куба» зрители переносятся во времени на двадцать лет назад – в ностальгические, лихие и местами опасные нулевые годы. У обочины федеральной трассы располагается маленькое кафе, которым единолично заправляет бойкая и острая на язык хозяйка Тамара. Это немолодая, но и не старая еще одинокая женщина, любящая готовить и прекрасно умеющая «строить» мужиков. Своим небольшим бизнесом она гордится и дорожит. Героине приходится то решать вопросы с местной мафией, то отбиваться от подвыпивших дальнобойщиков, но ей не привыкать к трудностям. Главное – сохранять веселый взгляд на мир и присутствие духа.