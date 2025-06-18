Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Дама с собачкой
Статьи
Статьи о сериале «Дама с собачкой»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Дама с собачкой»
Вся информация о сериале
«Так может любой с улицы сыграть»: Соседов составил рецензию на «Игру престолов» — до финала критик не дотерпел
В целом относится к фэнтези отрицательно, и имеет на то веские причины.
Написать
18 июня 2025 07:29
В «Даме с собачкой» Яковлеву затмил хвостатый компаньон: какой породы животное, как попало в кино?
История о пенсионерке-сыщике продолжается.
Написать
8 июня 2025 07:29
Какая порода у пушистого героя в сериале «Дама с собачкой»: выбор пал на нее не случайно — идеальна для детектива-пенсионерки
Животное стало главной изюминкой проекта с Еленой Яковлевой.
Написать
10 апреля 2025 14:15
«Такое тошнилово»: зрители осудили создателей 3 сезона «Дамы с собачкой» — к Яковлевой претензий ноль
Люди рассказали, почему лучше не смотреть продолжение популярного детектива.
5 комментариев
3 апреля 2025 17:09
Думали, конец? А вот и нет: «Этерна» вернется — когда ждать 2 (и даже 3-ий) сезон и почему придется набраться терпения
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667