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Без Мендельсона 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Без Мендельсона
Киноафиша Сериалы Без Мендельсона Сезоны Сезон 1

Без Мендельсона
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Без Мендельсона»

В 1 сезоне сериала «Без Мендельсона» события разворачиваются в современной России. В одном из крупных городов живет молодая пара – влюбленные Александр и Ирина. Они мечтают проводить вместе как можно больше времени, но плотный график мешает им уделять достаточно времени отношениям. Поэтому парень решает сделать возлюбленной предложение. Но Ира неожиданно отвечает ему обидным отказом. Выясняется, что она вообще не верит в институт брака и не собирается связывать ни с кем свою жизнь. Но именно в этот момент Вселенная запоздало решает исполнить их желание: в стране объявлена самоизоляция. Теперь эти двое заперты наедине.

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Список серий 1-го сезона сериала «Без Мендельсона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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